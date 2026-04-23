Le projet de piste de VTT à Courtételle se rapproche d’une concrétisation

L’assemblée bourgeoise de la commune vadaise a accepté le projet pilote mercredi soir pour ...
Le projet de piste de VTT à Courtételle se rapproche d’une concrétisation

L’assemblée bourgeoise de la commune vadaise a accepté le projet pilote mercredi soir pour permettre aux autorités et au Vélo-Club Courtételle de signer une convention.

Les bourgeoisies de Courtételle ont donné leur accord au projet. (photo : archives Bertrand Pfaff). Les bourgeoisies de Courtételle ont donné leur accord au projet. (photo : archives Bertrand Pfaff).

La piste VTT « Fouchies » à Courtételle franchit une étape. Le projet pilote a été acceptée par 12 voix contre 1 par l’assemblée bourgeoise de la commune vadaise mercredi soir. Les autorités vont pouvoir signer une convention avec le Vélo-Club Courtételle pour concrétiser cette piste qui s’inscrit dans le plan sectoriel VTT défini l’an dernier dans le Jura.


Près de 2 millions pour déménager les bureaux de la commune

Cette séance a précédé l’assemblée communale extraordinaire à Courtételle. Les citoyens ont notamment pu recevoir des informations concernant le projet d’achat du bâtiment postal en vue d’y aménager les bureaux de l’administration communale. Entre l’acquisition du bâtiment et les rénovations, le coût total de l’opération est devisé à 1,95 millions. /comm-nmy


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