Le projet de piste de VTT à Courtételle se rapproche d’une concrétisation

La piste VTT « Fouchies » à Courtételle franchit une étape. Le projet pilote a été acceptée par 12 voix contre 1 par l’assemblée bourgeoise de la commune vadaise mercredi soir. Les autorités vont pouvoir signer une convention avec le Vélo-Club Courtételle pour concrétiser cette piste qui s’inscrit dans le plan sectoriel VTT défini l’an dernier dans le Jura.





Près de 2 millions pour déménager les bureaux de la commune

Cette séance a précédé l’assemblée communale extraordinaire à Courtételle. Les citoyens ont notamment pu recevoir des informations concernant le projet d’achat du bâtiment postal en vue d’y aménager les bureaux de l’administration communale. Entre l’acquisition du bâtiment et les rénovations, le coût total de l’opération est devisé à 1,95 millions. /comm-nmy