Plus de 2’000 signatures pour le personnel soignant dans le Jura

Le syndicat Syna Jura a déposé ce mardi son initiative cantonale à la Chancellerie, avec plus de 2’000 signatures récoltées en quelques mois. Lancée en décembre dernier, la démarche vise à améliorer concrètement les conditions de travail du personnel soignant dans le canton. « La récolte lancée en décembre a été assez rapide, se réjouit Laurent Crevoisier, responsable régional de Syna Jura. La population s’est montrée sensible à cette problématique, à droite comme à gauche. »

Le texte demande davantage de moyens financiers pour les institutions de soins du canton, notamment afin de renforcer les effectifs et revaloriser les salaires. Alors que le domaine des soins fait face à une dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs années selon les responsables syndicaux, qui mettent en avant les 304 départs enregistrés en 2024 dans le Jura, selon l’observatoire de la santé suisse. « Ce chiffre est le plus élevé depuis le début de la publication de cette statistique en 2013 » explique Laurent Crevoisier, responsable régional de Syna Jura.

Le dossier est désormais entre les mains du Parlement jurassien, qui devra se prononcer sur la suite à donner au texte. En cas de refus ou de contre-projet jugé insuffisant, Syna Jura n’exclut pas de porter le débat devant le peuple. /comm-tna