Un coup de jeune pour les alentours de l’école primaire de la Poste à Moutier

Les alentours de l’école primaire de la Poste à Moutier s’apprêtent à changer de visage. La Ville projette de transformer la cour du bâtiment scolaire situé à l’Avenue de la Liberté, ainsi qu’une promenade le long de la Birse. La demande de permis de construire a été publiée ce jeudi dans le Journal officiel. Le Conseil de Ville avait validé un crédit de 830'000 francs pour ce projet l’an dernier. Les autorités ont ensuite dégoté des subventions fédérales et un soutien de la Loterie romande pour plus de 200'000 francs. Les écoliers profiteront ainsi de nouvelles installations avec la construction d’un terrain multisports en revêtement synthétique et la plantation d’arbres. Un couvert prendra aussi place pour permettre aux enfants d’être à l’abri pendant leur pause et ainsi respecter les normes cantonales.

A cela s’ajoute, donc, le réaménagement d’un chemin piéton le long de la Birse. La promenade sera allongée en direction de la Sociét’halle avec une perméabilisation du sol, alors qu’une allée de nouveaux arbres et arbustes viendra remplacer la végétation actuelle. Ces espaces situés au milieu de la ville « faisaient peine à voir depuis des années et on voulait les rendre agréables », nous a indiqué Pierre Coullery. Le conseiller municipal en charge des infrastructures espère le lancement des travaux dès cet été. La demande de permis, quant à elle, est soumise à opposition jusqu’au 25 mai. /nmy