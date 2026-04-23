Un exercice pour se préparer à lutter contre la peste porcine africaine dans le Jura. Il a été organisé jeudi dans le secteur de la Morée sur les hauteurs de Glovelier. L’exercice « Kaban 26 » a été mis sur pied par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) du canton. C’est la première fois qu’un événement du type est organisé dans la région. La peste porcine africaine n’a encore jamais été identifiée en Suisse, mais un foyer d’infection virulent a notamment été observé au nord de l’Italie ces dernières années. La maladie est inoffensive pour les hommes et les autres animaux. Elle reste toutefois extrêmement contagieuse et mortelle pour les sangliers et les porcs.

L’exercice « Kaban 26 » avait donc pour objectif d’entrainer les différentes parties prenantes impliquées dans le cas d’une potentielle apparition de la peste porcine africaine sur le territoire cantonal. « L’objectif est d’entrainer la collaboration entre la protection civile, l’Office de l’environnement, le SCAV et les chasseurs de façon à être le plus efficace possible », explique le vétérinaire cantonal Lionel Bertholet.