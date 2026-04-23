Une ancienne technique d’impression s’expose à Moutier

Le Musée du tour automatique et d’histoire de Moutier (MTAH) met sur pied une exposition temporaire sur des matrices d’impression du 30 avril au 2 mai prochain. Ces plaques ont été utilisées tout au long du XXe siècle avant de disparaître avec l’évolution de l’imprimerie. Des centaines de matrices dormaient dans les sous-sols du musée avant d’être découvertes par centaines en mettant de l’ordre par Jean-Claude Chevalier, un des bénévoles : « Ce sont des plaques de cuivre et de zinc. Elles permettaient d’imprimer les prospectus de l’époque pour les principales usines de décolleteuses, à savoir Tornos, Baechler et Petermann. » Le collaborateur du MTAH s’est appliqué à polir ces plaques métalliques dans sa cuisine pour les exposer dans les étages du musée avec le résultat des impressions. Celles-ci retracent une partie de l’histoire industrielle de Moutier.