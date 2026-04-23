Une ancienne technique d’impression s’expose à Moutier

Du 30 avril au 2 mai, le Musée du tour automatique propose de découvrir d’anciennes matrices ...
Une ancienne technique d’impression s’expose à Moutier

Du 30 avril au 2 mai, le Musée du tour automatique propose de découvrir d’anciennes matrices. Elles étaient jadis utilisées pour imprimer les prospectus des industries prévôtoises.

Une matrice d'impression exposée à Moutier avec le résultat au-dessous. Une matrice d'impression exposée à Moutier avec le résultat au-dessous.

Le Musée du tour automatique et d’histoire de Moutier (MTAH) met sur pied une exposition temporaire sur des matrices d’impression du 30 avril au 2 mai prochain. Ces plaques ont été utilisées tout au long du XXe siècle avant de disparaître avec l’évolution de l’imprimerie. Des centaines de matrices dormaient dans les sous-sols du musée avant d’être découvertes par centaines en mettant de l’ordre par Jean-Claude Chevalier, un des bénévoles : « Ce sont des plaques de cuivre et de zinc. Elles permettaient d’imprimer les prospectus de l’époque pour les principales usines de décolleteuses, à savoir Tornos, Baechler et Petermann. » Le collaborateur du MTAH s’est appliqué à polir ces plaques métalliques dans sa cuisine pour les exposer dans les étages du musée avec le résultat des impressions. Celles-ci retracent une partie de l’histoire industrielle de Moutier.

Jean-Claude Chevalier : « On a du mal à trouver quelqu’un pour nous expliquer comment ça fonctionnait. »

Ecouter le son

En plus de l’exposition, un petit film explicatif permettra de comprendre la technique d’impression avec des matrices. Le musée envisage aussi de rendre permanente cette exposition. /rce


 

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