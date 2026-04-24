« Chaud Devant » : Caroline Schori

L’ONU a proclamé 2026, l'année internationale des agricultrices. Une exposition au musée suisse ...
« Chaud Devant » : Caroline Schori

L’ONU a proclamé 2026, l'année internationale des agricultrices. Une exposition au musée suisse du Ballenberg leur rend hommage, avec notamment le portrait de Caroline Schori, agricultrice jurassienne.

Caroline Schori cueille la rhubarbe dans son jardin. Caroline Schori cueille la rhubarbe dans son jardin.

En 2026, l’ONU a proclamé l’année internationale des agricultrices, une occasion idéale de mettre en lumière le travail des femmes dans l’agriculture. Une exposition au musée suisse du Ballenberg leur rend hommage.

Parmi les portraits de ces femmes, on découvre Caroline Schori, une Jurassienne installée à Miécourt. Elle gère l’exploitation avec son mari et enseigne à la Fondation Rurale Interjurassienne. Elle nous propose de réaliser une tarte à la rhubarbe, et ça commence par le jardin.

L’exposition « Les femmes dans l’agriculture : hier, aujourd’hui, demain » est à découvrir au musée suisse en plein air du Ballenberg jusqu’au 1er novembre. /jmp

Caroline Schori : C’est assez rare de se trouver dans un musée à l’âge de 40 ans… »

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Recette du Gâteau à la rhubarbe.pdf (PDF, 10 ko)


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