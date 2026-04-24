« Chaud Devant » : Caroline Schori

En 2026, l’ONU a proclamé l’année internationale des agricultrices, une occasion idéale de mettre en lumière le travail des femmes dans l’agriculture. Une exposition au musée suisse du Ballenberg leur rend hommage.

Parmi les portraits de ces femmes, on découvre Caroline Schori, une Jurassienne installée à Miécourt. Elle gère l’exploitation avec son mari et enseigne à la Fondation Rurale Interjurassienne. Elle nous propose de réaliser une tarte à la rhubarbe, et ça commence par le jardin.

L’exposition « Les femmes dans l’agriculture : hier, aujourd’hui, demain » est à découvrir au musée suisse en plein air du Ballenberg jusqu’au 1er novembre. /jmp