Coup de filet européen après des attaques de bancomats dont certains dans le Jura

Neufs suspects d’attaques de distributeurs à l’explosif ont été arrêté au Pays-Bas. Le groupe aurait participé à plusieurs attaques, dont une dizaine en Suisse entre 2024 et 2025, notamment à Alle, Porrentruy, Couvet et à Gland. La majorité des cantons est toutefois touchée par ce phénomène criminel.

Les enquêtes menées ces dernières années montrent que des groupes criminels néerlandais sont soupçonnés d’être responsables de plus de la moitié des attaques à l’explosif visant des distributeurs automatiques de billets en Europe.

Les interpellations, menées en avril 2026 aux Pays-Bas, s’inscrivent dans une enquête conjointe impliquant notamment la Suisse, l’Allemagne et la France, selon le Ministère public de la Confédération. L’opération a été conduite dans le cadre d’une task force internationale réunissant plusieurs services de police et autorités judiciaires européennes. Coordonnée avec l’appui d’Europol et d’Eurojust, elle a permis l’arrestation de sept suspects entre le 14 et le 22 avril, après deux premières interpellations en décembre 2025. Les autorités néerlandaises ont également procédé à plus d’une quinzaine de perquisitions, au cours desquelles des explosifs, des véhicules et des sommes d’argent ont été saisis..





Une criminalité transfrontalière structurée

Les enquêteurs soupçonnent un groupe structuré, actif depuis plusieurs années à l’échelle européenne, d’être à l’origine d’une série d’attaques similaires, notamment en Allemagne et en Autriche. Ce mode opératoire, consistant à faire exploser les distributeurs pour en extraire l’argent, présente des risques importants pour la population et cause des dégâts matériels considérables. En Suisse, plusieurs cantons ont été touchés ces dernières années, entraînant une mobilisation accrue des forces de l’ordre.

Depuis 2019, ce type d’attaques a fortement augmenté en Suisse, sous l’impulsion de réseaux criminels organisés. La coopération accrue entre autorités et le renforcement des dispositifs de sécurité ont toutefois permis d’infléchir la tendance. En 2025, 24 attaques ont été recensées, soit deux fois moins que l’année précédente et le niveau le plus bas enregistré depuis 2019. Le taux de réussite des attaques, d’environ 30%, a également diminué grâce à l’amélioration des systèmes de protection mis en place par les banques et les exploitants de distributeurs. /ATS