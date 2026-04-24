Exposition de Jacques Humair à la FARB

La galerie de la FARB accueillera dès ce vendredi et jusqu'au au 31 mai l’artiste peintre et sculpteur Jacques Humair pour une nouvelle exposition. Le vernissage est prévu ce vendredi 24 avril à 18h, animé par le groupe Les Pornographes, qui rendra hommage à Georges Brassens à travers ses chansons.

Jacques Humair développe depuis des décennies une œuvre nourrie par l’art, les rencontres et les échanges. Peintre et sculpteur, il construit un langage personnel où le geste, la matière et la texture occupent une place centrale. Ses œuvres naissent souvent d’un trait épais, chargé d’énergie, qui traduit des émotions intenses et parfois contrastées.

Son travail explore un univers à la fois poétique et inquiet, où se mêlent mémoire industrielle, fragilité du monde contemporain et critique sociale. À travers ses sculptures et ses peintures, il donne forme à des paysages intérieurs puissants, souvent marqués par la corrosion, l’abandon ou la transformation des formes. /comm-aca