Il n’y aura plus de délégué interjurassien à la jeunesse

Le Conseil du Jura bernois (CJB) annonce ce vendredi la fin du poste au terme de l’année en ...
Il n’y aura plus de délégué interjurassien à la jeunesse

Le Conseil du Jura bernois (CJB) annonce ce vendredi la fin du poste au terme de l’année en cours.

Le Conseil du Jura bernois annonce la fin du poste au terme de l’année en cours. Le Conseil du Jura bernois annonce la fin du poste au terme de l’année en cours.

Le poste de délégué interjurassien à la jeunesse passe à la trappe. Le Conseil du Jura bernois (CJB), dans un communiqué publié ce vendredi, la fin de la fonction avec effet au 31 décembre prochain. Le poste créé en 2007 est occupé actuellement par Samantha Ramos. Le CJB affirme que « les priorités et besoins des deux cantons ont évolué, ce qui rend nécessaire de repenser la gestion interjurassienne de cette fonction ». Le ministre de la Cohésion sociale, Valentin Zuber, dit « prendre acte avec regret » de l'annonce du CJB. Il précise qu’une réflexion sur l’avenir du poste au sein du canton du Jura sera engagée. Du côté du Jura bernois, la fonction sera reprise dès l’an prochain par l’association Jura bernois.Bienne. /comm-fco


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