Il s’enfuit à la nage dans le Doubs et finit par être interpellé

Il traverse le Doubs à la nage pour tenter d’échapper à la police après avoir volé une voiture de luxe. Tout est parti d’un simple contrôle d’une patrouille de la police cantonale vendredi vers 7h. Elle a intercepté un véhicule de marque Porsche immatriculé dans le canton de Berne et signalé volé par le canton de Bâle-Campagne. Le conducteur a refusé d’obtempérer. Les policiers ont usé d’un dispositif d’immobilisation, mais l’homme a engagé une course poursuite dans les Rangiers, en direction de St-Ursanne. Près de la croisée de Seleute, le conducteur a quitté son véhicule et pris la fuite à pied avant de sauter dans le Doubs et de traverser la rivière à la nage alors que la température du cours d'eau avoisine les 12 degrés. Un important dispositif de recherche a immédiatement été déployé, impliquant la gendarmerie jurassienne, les douaniers ainsi que des drones, des chiens de recherche et des motards. Au final, l’homme a été localisé et interpellé, notamment grâce à l'aide d'un riverain qui a signalé sa présence. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes des faits, a indiqué la police jurassienne. /comm-mlm