« L’autre revue de presse » : vinaigre ou jus de pomme ?

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.
« L’autre revue de presse » : vinaigre ou jus de pomme ?

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.

Jérôme Mouttet était dans « La Matinale » ce vendredi matin. Jérôme Mouttet était dans « La Matinale » ce vendredi matin.

Ce vendredi dans « La Matinale », Jérôme Mouttet a imité, entre autres, le Parrain, Christian Constantin et Patrick Bruel.


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