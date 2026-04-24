La Suisse invitée d’honneur du marché de Noël de Montbéliard

« On avait peut-être un peu tendance à oublier les pays les plus proches alors qu’on a beaucoup de choses en commun. C’est un pays frontalier donc on espère aussi faire découvrir aux Suisses notre marché de Noël, c’est un vrai échange puisque cela leur permettra de faire découvrir à nos visiteurs les produits et la gastronomie helvète », explique Christine Schmitt, adjointe au maire en charge des animations à la Ville de Montbéliard, au micro de nos confrères de la radio « Ici Belfort-Montbéliard ». Le porteur du projet n’est autre que Clément Rozier, créateur du marché de Noël de Montreux il y a 30 an