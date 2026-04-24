La Suisse invitée d’honneur du marché de Noël de Montbéliard

Le Marché de Noël de Montbéliard en France voisine aura des airs d'Helvétie du 21 novembre au 24 décembre prochain. La Suisse en sera l'invitée d'honneur, a annoncé ce jeudi la municipalité montbéliardaise. Une quinzaine de chalets seront réservés aux artisans suisses sur les 170 stands que compte ce marché de Noël, l'un des plus renommés d'Europe, qui a attiré l’hiver dernier 552'000 visiteurs. C'est la première fois depuis 2018 qu'un hôte étranger est mis à l'honneur alors que les régions françaises se sont succédé parmi les invités ces dernières années.
Christine Schmitt : « On espère aussi faire découvrir aux Suisses notre marché de Noël. »
« On avait peut-être un peu tendance à oublier les pays les plus proches alors qu’on a beaucoup de choses en commun. C’est un pays frontalier donc on espère aussi faire découvrir aux Suisses notre marché de Noël, c’est un vrai échange puisque cela leur permettra de faire découvrir à nos visiteurs les produits et la gastronomie helvète », explique Christine Schmitt, adjointe au maire en charge des animations à la Ville de Montbéliard, au micro de nos confrères de la radio « Ici Belfort-Montbéliard ». Le porteur du projet n’est autre que Clément Rozier, créateur du marché de Noël de Montreux il y a 30 an