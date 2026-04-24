Le Conseil fédéral prêt à indemniser les agriculteurs touchés par des épizooties

Le Conseil fédéral se dit prêt à indemniser les agriculteurs ayant perdu des animaux à cause d’épizooties. Il a approuvé mercredi une demande de commission en ce sens.

La commission de la science du Conseil des États demande au gouvernement de mettre en place en urgence les bases légales permettant d’indemniser les agriculteurs. Cette requête fait suite aux nombreux cas d’épizooties survenus l’an dernier en Suisse, notamment ceux liés à la maladie de la langue bleue, qui ont durement touché les élevages.

En réponse, le Conseil fédéral indique être disposé à compléter la loi afin de permettre le versement d’aides financières ciblées aux agriculteurs concernés. Toutefois, ces aides devront être examinées au cas par cas, car l’ampleur des pertes varie fortement selon les exploitations. Le gouvernement ne sera pas en mesure de couvrir l'ensemble des risques des agriculteurs, car il s'agit finalement de risques liés à leur exploitation, prévient-il. /ATS