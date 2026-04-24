Subventionnement des transports publics jurassiens menacé

Le Conseil fédéral veut plus de rentabilité dans les transports publics régionaux. Il a annoncé jeudi son intention d’augmenter le seuil pour subventionner certaines lignes. Les trains et les bus visés sont ceux qui circulent plus fréquemment qu'à une cadence d'une demi-heure. Il y a quelques mois, Berne avait donné un premier tour de vis contraignant le Canton du Jura à diminuer son offre de transport public lors de l’entrée en vigueur de l’horaire 2025/2026. Actuellement, les lignes qui circulent jusqu’à 18 fois par jour doivent couvrir leurs frais par la vente de titres de transport à hauteur de 10%. Celles qui ont une cadence supérieure doivent atteindre une rentabilité de 20%. À partir de ces seuils, la Confédération octroie les subventions et paie – pour le Jura - les trois quarts du déficit d’une ligne.

Le projet soumis en consultation prévoit d’ajouter un échelon supplémentaire. Les lignes circulant 36 fois par jour (ou plus) devraient couvrir au minimum 30% des coûts pour obtenir des subventions. Trois lignes ont une telle cadence dans le Jura. Celle de train entre Delémont et Porrentruy, qui affiche 35% de rentabilité, la ligne de bus du Val Terbi, la numéro 7, rentable, également à hauteur de 35%, et la liaison entre Bourrignon et Moutier. Cette ligne 8 est clairement menacée puisque la rentabilité n’est même pas de 20%, nous a indiqué Daniel Rieder, le chef du service du développement territorial.





Entrée en vigueur prévue pour 2029

La consultation du Conseil fédéral court jusqu’au 29 mai et pourrait entrer en vigueur en 2029. Notez que l'Alliance SwissPass, l'organisation faîtière de la branche des transports publics en Suisse, a décidé d’augmenter les tarifs de 3,9% en 2027. Cette hausse pourrait augmenter la rentabilité de certaines lignes, mais aussi dissuader certains utilisateurs d’emprunter les transports publics. /rce