SOS Sauvons les faons Jura repart dans les champs

L’association lance ce vendredi sa campagne 2026 de sauvetage des faons.
SOS Sauvons les faons Jura repart dans les champs

L’association lance ce vendredi sa campagne 2026 de sauvetage des faons.

Les drones seront de sortie pour sauver les faons. (Photo: Albéric Courbat) Les drones seront de sortie pour sauver les faons. (Photo: Albéric Courbat)

Les drones vont à nouveau survoler les champs pour dénicher des faons. L’association SOS Sauvons les faons Jura lance ce vendredi sa campagne 2026. Au moyen de caméras thermiques, les engins peuvent détecter les jeunes animaux cachés dans les hautes herbes qui, par instinct naturel, restent immobiles face au danger. Avant les travaux de fauche, les agriculteurs de la région sont invités à contacter l’association au numéro 078 956 03 81 ou par la plateforme en ligne pour planifier l’inspection de leurs parcelles, sans frais. /comm-ncp


 

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