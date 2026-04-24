Un SIAMS réussi pour les organisateurs et les exposants

La 19e édition du salon de l'ensemble de la chaîne de production des microtechniques a pris ...
Un SIAMS réussi pour les organisateurs et les exposants

La 19e édition du salon de l'ensemble de la chaîne de production des microtechniques a pris fin vendredi à Moutier. Elle a accueilli quelque 15'000 visiteurs durant quatre jours au Forum de l’Arc.

Le 19e SIAMS a accueilli plus de 15'000 visiteurs durant quatre jours. Le 19e SIAMS a accueilli plus de 15'000 visiteurs durant quatre jours.

Une bonne cuvée pour la 19e édition du SIAMS. Le salon de l'ensemble de la chaîne de production des microtechniques a refermé ses portes vendredi à Moutier. Plus de 450 exposants ont présenté leur savoir-faire durant quatre jours au Forum de l’Arc. La manifestation a réuni 15'048 visiteurs dans la cité prévôtoise. « Nous sommes extrêmement satisfaits de cette édition. Il y a eu énormément de monde et de contacts positifs. On a aussi eu une fréquentation internationale qui montre l’importance de l’exposition pour l’Arc jurassien des microtechniques », analyse le président du SIAMS Pierre-Yves Kohler. Les organisateurs précisent que les visiteurs proviennent de 40 pays différents, soit quinze de plus qu’en 2024.

Le SIAMS a également vu les entreprises échanger dans une période économique compliquée. Il a permis aux différents acteurs de la microtechnique de se préparer à la suite de l’année de manière encourageante, comme nous l'indiquent certains exposants. Moutier a également hébergé certaines nouveautés et attractions durant ces quatre jours. Un robot humanoïde, « star du salon », a notamment attiré le regard de nombreux curieux. Les nouveaux exposants ont encore été surpris « de la densité et de la qualité de ce qui a été présenté ici », explique Pierre-Yves Kohler.

Notre reportage :

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Des parkings qui ont bien fonctionné

Les Gorges de Court ont été utilisées pour la première fois comme parking. Les organisateurs estiment que ce dispositif « a bien fonctionné » et « a permis de réguler le parking entre les différents endroits de la ville et de grandement favoriser la circulation en ville ». Le parking des exposants a, en revanche, parfois été « un peu plus pénible ».

Les dates de la 20e édition du SIAMS sont déjà connues. Le prochain salon se tiendra du 4 au 7 avril 2028. /comm-fwo


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