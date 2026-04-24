Un film pour s’immerger dans l’œuvre de René Myrha

Le public pourra se plonger dans le monde de l’artiste jurassien René Myrha à travers un projet spectaculaire. Un film immersif sera réalisé à partir des œuvres de l’artiste jurassien. Il sera visible de juin à septembre prochains à la Saline Royale d’Arc-et-Senans, en France. Il sera projeté sur deux panneaux de 40 mètres de long et de 10 mètres de haut chacun. Le public déambulera ainsi au milieu des œuvres de René Myrha. Le film s’intitule « Le collectionneur d’illusions ». Il se base sur des textes de Rose-Marie Pagnard avec Marc Benaïche à la réalisation et le Jurassien Claude Stadelmann à la production. Quant à la musique, elle est signée par un autre Jurassien, Nathan Stornetta. Le compositeur relève que les œuvres de René Myrha produisent « un univers très peu palpable qui me permet de créer de la musique qui relève du fantastique, du merveilleux mais sans tomber dans la magie Disney et de trouver quelque chose de plus expérimental ». « J’ai essayé de développer un langage énigmatique », poursuit le compositeur.