Un film pour s’immerger dans l’œuvre de René Myrha

Un film immersif réalisé à partir des œuvres de l’artiste jurassien René Myrha et avec une ...
Un film pour s’immerger dans l’œuvre de René Myrha

Un film immersif réalisé à partir des œuvres de l’artiste jurassien René Myrha et avec une musique signée Nathan Stornetta sera proposé à la Saline Royale à Arc-et-Senans de juin à septembre prochains.

Les œuvres de René Myrha déboucheront sur un film immersif qui sera projeté à la Saline Royale à Arc-et-Senans en France puis dans les cinémas du Jura. (Photo : Signe Productions.) Les œuvres de René Myrha déboucheront sur un film immersif qui sera projeté à la Saline Royale à Arc-et-Senans en France puis dans les cinémas du Jura. (Photo : Signe Productions.)

Le public pourra se plonger dans le monde de l’artiste jurassien René Myrha à travers un projet spectaculaire. Un film immersif sera réalisé à partir des œuvres de l’artiste jurassien. Il sera visible de juin à septembre prochains à la Saline Royale d’Arc-et-Senans, en France. Il sera projeté sur deux panneaux de 40 mètres de long et de 10 mètres de haut chacun. Le public déambulera ainsi au milieu des œuvres de René Myrha. Le film s’intitule « Le collectionneur d’illusions ». Il se base sur des textes de Rose-Marie Pagnard avec Marc Benaïche à la réalisation et le Jurassien Claude Stadelmann à la production. Quant à la musique, elle est signée par un autre Jurassien, Nathan Stornetta. Le compositeur relève que les œuvres de René Myrha produisent « un univers très peu palpable qui me permet de créer de la musique qui relève du fantastique, du merveilleux mais sans tomber dans la magie Disney et de trouver quelque chose de plus expérimental ». « J’ai essayé de développer un langage énigmatique », poursuit le compositeur.

Nathan Stornetta : « Ce qui me plaisait, c’était d’avoir un univers très peu palpable. »

Ecouter le son

Nathan Stornetta raconte aussi comment il s’est confronté aux œuvres de René Myrha dans son travail de composition avec, peut-être, la crainte de « dénaturer » le travail de l’artiste jurassien. « On pourrait considérer qu’il existe un risque de manquer de respect à l’œuvre mais comme on crée une œuvre qui va plus loin que les tableaux ou l’histoire que Marc Benaïche et Claude Stadelmann ont envie de raconter, on se permet de générer quelque chose de nouveau qui vient de cette collaboration », souligne le compositeur jurassien.

Nathan Stornetta : « On a eu beaucoup de plaisir à parfois détourner ce qu’on voyait dans les tableaux de René Myrha. »

Ecouter le son

Le film « Le collectionneur d’illusions » sera projeté dans les salles de cinéma du Jura à l’automne prochain. Il sera aussi accompagné d’un ouvrage édité pour l’occasion. À noter encore que Nathan Stornetta viendra ce samedi à 17h au cinéma La Grange, à Delémont, pour parler de son travail dans le cadre d’une projection du film « Amadeus ». /fco


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