Un premier TEDxDelémont « réussi »

C’était une première dans le Jura. Huit conférenciers d’univers totalement différents se sont succédé sur scène jeudi soir à Delémont. Le complexe Cinemont a, en effet, accueilli le premier TEDxDelémont, un concept américain de conférences innovantes. Chaque intervenant s’est exprimé durant une dizaine de minutes, dont le chef étoilé Jérémy Desbraux, la metteuse en scène et enseignante Laure Donzé ou encore le patron de Qoqa, Pascal Meyer. Cette première édition a réuni quelque 300 curieux. « Pour moi, c’était un véritable succès. On a eu des retours incroyables, autant des conférenciers que le public ou encore les membres du comité », nous a confié le président du comité d’organisation, Grégoire Chèvre.
Grégoire Chèvre : « L’engagement des conférenciers m’a particulièrement marqué. »
Les conférenciers ont bénéficié d’un coaching de la part d’une membre du comité. Ils avaient pour objectif de partager une idée forte, une découverte ou encore un parcours de vie inspirant. La comédienne jurassienne Eve Mittempergher s’est notamment prêtée à l’exercice et a appelé le public à ne pas seulement utiliser sa tête, mais également son corps pour réfléchir. « C’était assez impressionnant parce que TEDx est quand même une très grosse machine avec beaucoup d’enjeux », souligne-t-elle.
Eve Mittempergher : « Le concept de conférences n’est pas du tout mon domaine d’habitude. »
L’artiste et peintre décoratrice au Grand Théâtre de Genève, Janel Fluri, a également donné une conférence. « C’était la première fois que je prenais la parole devant un public. Je me suis sentie plutôt à l’aise », indique la Delémontaine qui a axé sa présentation sur son échec scolaire et les efforts entrepris pour trouver sa voie et se lancer dans l’art. « Je pense que je vais prendre un peu plus confiance en moi », nous a-t-elle confié.
Janel Fluri : « Il faut quand même aller chercher au fond de soi, ce n’est pas évident. »
TEDxDelémont devrait certainement revenir pour une deuxième édition. /alr