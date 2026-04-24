Un premier TEDxDelémont « réussi »

C’était une première dans le Jura. Huit conférenciers d’univers totalement différents se sont succédé sur scène jeudi soir à Delémont. Le complexe Cinemont a, en effet, accueilli le premier TEDxDelémont, un concept américain de conférences innovantes. Chaque intervenant s’est exprimé durant une dizaine de minutes, dont le chef étoilé Jérémy Desbraux, la metteuse en scène et enseignante Laure Donzé ou encore le patron de Qoqa, Pascal Meyer. Cette première édition a réuni quelque 300 curieux. « Pour moi, c’était un véritable succès. On a eu des retours incroyables, autant des conférenciers que le public ou encore les membres du comité », nous a confié le président du comité d’organisation, Grégoire Chèvre.

