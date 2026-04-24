Une croix de Porrentruy exposée au Louvre

Un trésor du patrimoine jurassien est visible en ce moment dans le plus grand musée du monde ...
Une croix de Porrentruy exposée au Louvre

Un trésor du patrimoine jurassien est visible en ce moment dans le plus grand musée du monde à Paris. Le Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy était présent pour le vernissage de l’exposition.

La conservatrice du Musée de l’Hôtel-Dieu Anne Schild et l’ancien président du Conseil de Fondation Michel Hauser étaient à Paris pour le vernissage et posent devant la croix d’autel prêtée. (photo : MHDP) La conservatrice du Musée de l’Hôtel-Dieu Anne Schild et l’ancien président du Conseil de Fondation Michel Hauser étaient à Paris pour le vernissage et posent devant la croix d’autel prêtée. (photo : MHDP)

Une croix d’autel appartenant à la paroisse de Porrentruy est exposée en ce moment au Louvre à Paris. Comme RFJ le révélait l’an passé, elle a été prêtée au musée parisien dans le cadre d’une exposition consacrée à l’œuvre de l’orfèvre alsacien Martin Schongauer. Son frère Georg avait réalisé la croix qui fait partie du Trésor de l’église St-Pierre à Porrentruy en 1487. Cet objet est considéré comme un véritable chef-d’œuvre d’orfèvrerie et est ouvragé sur les deux faces : d’un côté la Vierge à l’Enfant et de l’autre le Christ en croix.


Des Jurassiens au vernissage

En temps normal, l’objet est exposé au Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy, qui a coordonné le transfert momentané à Paris au prix d’échanges qui ont démarré il y a environ deux ans. La conservatrice Anne Schild et l’ancien président du Conseil de fondation Michel Hauser avaient ainsi entrepris le déplacement dans la capitale française pour assister au vernissage de l’exposition le 7 avril. Une délégation du Conseil de la commune ecclésiastique de Porrentruy se rendra officiellement à Paris le 13 juin pour une visite privative. L’exposition est visible jusqu’au 20 juillet. /comm-clo


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