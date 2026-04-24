« Une évidence que Decathlon vienne dans le Jura »

Decathlon ouvrira ses portes à Delémont le 17 juin prochain, la date officielle a été confirmée par l'enseigne française implantée en Suisse depuis 2017. Ce nouveau magasin situé à La Croisée des Commerces, le premier dans le Jura, comptera cinq employés, dont deux à temps partiel. Directeur marketing et communication de Decathlon suisse, Thomas Dezillie explique les raisons de la venue de la marque dans le Jura. « Notre mission, c’est rendre le sport accessible au plus grand nombre. Il n'y a pas que le prix, c’est aussi se rendre disponible et les magasins les plus proches du Jura étaient à Bienne et ça représente déjà 40 minutes de trajet. C’était pour nous une évidence de venir proposer notre offre aux sportifs jurassiens ».
Thomas Dezillie : « On va quand même couvrir quasi tous les univers sportifs. »
La possible concurrence des magasins français de Decathlon, situés à environ 1h de route de Delémont, n’a pas non plus fait hésiter la direction. « On évite de se mettre à un endroit où nous ne sommes pas utiles. Si on avait été très proche de la frontière, on se serait peut-être posé la question. Et puis on a aussi harmonisé nos prix sur les produits les plus chers il y a deux ans avec nos voisins français, il y a donc moins d’intérêt à passer la frontière », confie Thomas Dezillie.
Un format « City »
Le magasin de Delémont sera un format « City » sur une surface de 600 m2, loin des « gros » Decathlon que l’on trouve souvent en périphérie urbaine. « On va quand même couvrir quasi tous les univers sportifs : rando-outdoor-trail, vélo, sports de raquette et collectifs, pêche ainsi qu'un atelier de réparation. On aura en revanche un peu moins de profondeur de gamme dans le magasin, moins de coloris, pour que cela tienne dans 600 m2 », esquisse le directeur marketing et communication. Le « click and collect » permettra cependant aux Jurassiens d’accéder à l’ensemble du catalogue avec livraison gratuite au magasin qui sera installé dans les locaux occupés précédemment par l’enseigne Casa. /jpi