« Une évidence que Decathlon vienne dans le Jura »

La possible concurrence des magasins français de Decathlon, situés à environ 1h de route de Delémont, n’a pas non plus fait hésiter la direction. « On évite de se mettre à un endroit où nous ne sommes pas utiles. Si on avait été très proche de la frontière, on se serait peut-être posé la question. Et puis on a aussi harmonisé nos prix sur les produits les plus chers il y a deux ans avec nos voisins français, il y a donc moins d’intérêt à passer la frontière », confie Thomas Dezillie.





Un format « City »

Le magasin de Delémont sera un format « City » sur une surface de 600 m2, loin des « gros » Decathlon que l’on trouve souvent en périphérie urbaine. « On va quand même couvrir quasi tous les univers sportifs : rando-outdoor-trail, vélo, sports de raquette et collectifs, pêche ainsi qu'un atelier de réparation. On aura en revanche un peu moins de profondeur de gamme dans le magasin, moins de coloris, pour que cela tienne dans 600 m2 », esquisse le directeur marketing et communication. Le « click and collect » permettra cependant aux Jurassiens d’accéder à l’ensemble du catalogue avec livraison gratuite au magasin qui sera installé dans les locaux occupés précédemment par l’enseigne Casa. /jpi