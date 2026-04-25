« Devenir paysan » dans un monde agricole en pleine transition

Des agriculteurs qui vendent leur terre faute de relève familiale et des néo-ruraux, issus des villes qui n'arrivent pas à en acheter, ces cas sont loin d'être isolés en Suisse. Le nouveau documentaire « Devenir Paysan » met justement en lumière cette problématique. En 50 ans, près de la moitié des exploitations agricoles ont disparu tandis que la taille moyenne des exploitations restantes a doublé, interroge le documentaire. Les terres sont réparties entre les fermes voisines qui, elles, s’agrandissent. « De moins en moins de personnes ont envie de reprendre la ferme de leurs parents. Malheureusement, il n'y a pas forcément une ouverture pour les personnes qui viennent de l'extérieur. Ils font face à tout un tas de difficultés que ce soit économique ou juridique. Beaucoup échouent, certains partent en France », explique Alexia Tissières, un des coréalisatrices du documentaire.

Un monde paysan en transition

L'avocate de Porrentruy et la chercheuse Mathilde Vandaele ont suivi, caméra en main, pendant trois ans Léonard, fils de médecins, qui désire devenir agriculteur dans le Jura. Il a officiellement repris une ferme à La Vaux, depuis le début de l’année 2025 et effectue actuellement son brevet d’agriculteur. Son rêve se heurte pourtant à la réalité: aujourd’hui deux à trois fermes disparaissent chaque jour, en Suisse, de nombreuses fermes n’étant pas reprises par la descendance.