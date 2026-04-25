Projet refusé à Soubey

Le crédit de 1,2 millions de francs pour le renouvellement des conduites d’eau potable et l’interconnexion ...
Projet refusé à Soubey

Le crédit de 1,2 millions de francs en lien avec le réseau d’eau potable a été refusé vendredi soir lors de l’assemblée communale.

Le projet a été refusé par les ayants-droits, après deux votes à bulletins secrets. (Photo : archives) Le projet a été refusé par les ayants-droits, après deux votes à bulletins secrets. (Photo : archives)

Un projet qui ne passe pas à Soubey. Les citoyens devaient se prononcer vendredi soir sur un crédit de 1,2 million de francs pour le renouvellement des conduites d’eau potable et l’interconnexion avec le réseau du Clos du Doubs lors d’une assemblée communale extraordinaire. Porté et présenté par le conseil communal, le projet répondait à des exigences cantonales. Après deux votes à bulletins secrets, il a été refusé. « Une défaite pour le conseil communal. On verra maintenant ce que ce vote laisse à présager pour l’avenir du village », relève le maire Jacques Tosoni. /ech


 

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