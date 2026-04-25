Route fermée entre Lucelle et Moulin-Neuf

La police cantonale informe ce samedi en fin de matinée qu’un accident de la circulation s’est ...
Route fermée entre Lucelle et Moulin-Neuf

La police cantonale informe ce samedi en fin de matinée qu’un accident de la circulation s’est produit sur ce tronçon.

Les services de secours sont sur place. (Photo d'illustration) Les services de secours sont sur place. (Photo d'illustration)

Un accident de la circulation entraîne la fermeture de la route internationale ce samedi. La police cantonale a informé en fin de matinée que le tronçon entre Lucelle et Moulin-Neuf, direction Kleinlützel, est fermé. Les services de secours sont sur place. /ncp


 

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