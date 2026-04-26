Inauguration en grande pompe du véhicule de transport du SIS Haut-Plateau

Il aurait pu s’appeler « Désiré ». Le commandant du SIS Haut-Plateau, Patrick Borruat, a fait cette boutade samedi lors de l’inauguration du nouveau véhicule de transport dont les premières votations remontent à 2018. Le SIS Haut-Plateau a invité à Develier la population des différentes communes membres à une manifestation qui mettait en lumière les différentes facettes des sapeurs-pompiers. Par amitié, le commandant du CSI de Crans-Montana, David Vocat, s’est rendu à l’événement, lors duquel des hélicoptères d’extinction ont fait une démonstration. Quelques centaines de personnes y ont pris part, selon le commandant du SIS Haut-Plateau. /comm-ncp