Inauguration en grande pompe du véhicule de transport du SIS Haut-Plateau

Le SIS Haut-Plateau a accueilli samedi quelques centaines de spectateurs, ainsi que le commandant ...
Inauguration en grande pompe du véhicule de transport du SIS Haut-Plateau

Le SIS Haut-Plateau a accueilli samedi quelques centaines de spectateurs, ainsi que le commandant du CSI de Crans-Montana, pour inaugurer un nouveau véhicule.

Le nouveau véhicule de transport peut contenir sept personnes. (Photo : SIS Haut-Plateau). Le nouveau véhicule de transport peut contenir sept personnes. (Photo : SIS Haut-Plateau).

Il aurait pu s’appeler « Désiré ». Le commandant du SIS Haut-Plateau, Patrick Borruat, a fait cette boutade samedi lors de l’inauguration du nouveau véhicule de transport dont les premières votations remontent à 2018. Le SIS Haut-Plateau a invité à Develier la population des différentes communes membres à une manifestation qui mettait en lumière les différentes facettes des sapeurs-pompiers. Par amitié, le commandant du CSI de Crans-Montana, David Vocat, s’est rendu à l’événement, lors duquel des hélicoptères d’extinction ont fait une démonstration. Quelques centaines de personnes y ont pris part, selon le commandant du SIS Haut-Plateau. /comm-ncp

Un hélicoptère d'extinction en action. (Photo : SIS Haut-Plateau). Un hélicoptère d'extinction en action. (Photo : SIS Haut-Plateau).


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