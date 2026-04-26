Comme un air d’Italie sur les routes de la région. Le Fiat club Suisse organise ce dimanche sa sortie de printemps pour la première fois dans le Jura. Une soixantaine d’anciennes Fiat 500 se promènent sur les routes jurassiennes au départ de Delémont jusqu'à Saignelégier. L’organisateur de l’événement, Carlo Gosparini de la section romande de l’association, se réjouit de faire découvrir son canton aux participants qui viennent de toute la Suisse. Pour lui, la Fiat 500 représente la Dolci vita italienne. « Ce sont des voitures qui donnent le sourire ! », assure le passionné. /ncp
La Dolce vita sur les routes jurassiennes
Le Fiat club Suisse sillonne les routes de la région ce dimanche avec une soixantaine de voitures ...
RFJ
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