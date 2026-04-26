Riccardo Reale, le plus jeune sacristain du Jura

L’Association des sacristains du Jura a fêté ses 70 ans ce samedi. Elle réunit environ 80 membres dans tout le Jura pastoral. Si certains d’entre eux ont à leur compteur plus de 60 ans de pratique, d’autres seulement quelques mois. RFJ a rencontré le plus jeune sacristain de l’association. Il s’agit de Riccardo Reale. À 32 ans et du haut de ses deux mètres, le jeune homme détonne dans le groupe.

Engagé comme concierge et sacristain par la commune ecclésiastique Les Sources, il gère depuis deux ans avec un collègue les églises de Porrentruy, Bressaucourt et Fontenais. À son arrivée dans l’Association des sacristains du Jura, Reale Riccardo a surpris la présidente. « La première fois, la présidente s’est posé la question si je ne m’étais pas trompé de salle », sourit le Bruntrutain qui se sent désormais pleinement intégré. Il admire d’ailleurs les plus âgés sacristains du groupe : « Quand on voit notre Germain, il a un parcours de vie qui est incroyable et inspirant ».