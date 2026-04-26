Riccardo Reale, le plus jeune sacristain du Jura

La fonction de sacristain n’attire pas souvent les jeunes. Et pourtant, Riccardo Reale a 32 ans et s’occupe des églises de la commune ecclésiastique Les Sources, qui regroupe Porrentruy, Fontenais et Bressaucourt. Rencontre à l’occasion des 70 ans de l’Association des sacristains du Jura.
L’Association des sacristains du Jura a fêté ses 70 ans ce samedi. Elle réunit environ 80 membres dans tout le Jura pastoral. Si certains d’entre eux ont à leur compteur plus de 60 ans de pratique, d’autres seulement quelques mois. RFJ a rencontré le plus jeune sacristain de l’association. Il s’agit de Riccardo Reale. À 32 ans et du haut de ses deux mètres, le jeune homme détonne dans le groupe.
Engagé comme concierge et sacristain par la commune ecclésiastique Les Sources, il gère depuis deux ans avec un collègue les églises de Porrentruy, Bressaucourt et Fontenais. À son arrivée dans l’Association des sacristains du Jura, Reale Riccardo a surpris la présidente. « La première fois, la présidente s’est posé la question si je ne m’étais pas trompé de salle », sourit le Bruntrutain qui se sent désormais pleinement intégré. Il admire d’ailleurs les plus âgés sacristains du groupe : « Quand on voit notre Germain, il a un parcours de vie qui est incroyable et inspirant ».
Riccardo Reale : « L’un ne va pas sans l’autre. »
Une double casquette dans les églises
Dans la commune ecclésiastique Les Sources, le sacristain est aussi le concierge des cinq lieux sacrés et des bâtiments paroissiaux, ainsi que des extérieurs. Le travail ne manque pas pour les deux employés qui doivent en plus participer à tour de rôle aux différents offices, ainsi que gérer les imprévus que sont les funérailles. Riccardo Reale aime entretenir ces édifices historiques, « c’est quelque chose d’incroyable et de très riche ». Quant à l’aspect sacristain, « c’est une forme de respect ».
La petite histoire des fonts baptismaux
Dans l’église St-Pierre, le Sicilien d’origine aime se rendre auprès des fonts baptismaux. Il se souvient alors d’une anecdote que lui avait racontée l’abbé Jacques Oeuvray. « Pendant des fouilles archéologiques, on a soulevé la pierre au pied des fonts baptismaux et on a retrouvé le vrai cœur momifié du dernier Prince-Évêques avec un mot qui disait - Je donne mon cœur à l’ouvrage -, c’est magnifique ! » /ncp