Ça va chauffer sur les planches !

Le Festival étudiant du Théâtre du Jura revient pour une 3e édition. Présenté lundi, le festival, qui a lieu tous les deux ans, débute vendredi et s’étendra jusqu’au 10 mai. Cinq écoles et groupes présenteront leurs spectacles au Théâtre du Jura et au Forum St-Georges à Delémont. « Tout le théâtre va vibrer au rythme du festival ! », se réjouit Pablo Jakob Montefusco, chargé des actions culturelles jeunesse et des écritures vivantes. Au programme, des créations, des réflexions, des pièces classiques ou contemporaines seront jouées par l’École de culture générale, la Troupe des jeunes du Théâtre du Jura, À Part Entière, l’atelier théâtre du Lycée cantonal de Porrentruy et la filière Sports-Arts-Etudes Théâtre. Environ 120 étudiants monteront sur les planches. Parmi eux, Ouweis de la structure À Part Entière qui présentera sa création intitulée « On aurait pu ne pas se connaître ». « On a fait le spectacle de A à Z », explique le jeune homme qui se dit confiant mais un peu stressé à l’idée de monter sur scène.