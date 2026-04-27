Ça va chauffer sur les planches !

Le Festival étudiant du Théâtre du Jura revient pour une 3e édition. Présenté lundi, le festival, qui a lieu tous les deux ans, débute vendredi et s’étendra jusqu’au 10 mai. Cinq écoles et groupes présenteront leurs spectacles au Théâtre du Jura et au Forum St-Georges à Delémont. « Tout le théâtre va vibrer au rythme du festival ! », se réjouit Pablo Jakob Montefusco, chargé des actions culturelles jeunesse et des écritures vivantes. Au programme, des créations, des réflexions, des pièces classiques ou contemporaines seront jouées par l’École de culture générale, la Troupe des jeunes du Théâtre du Jura, À Part Entière, l’atelier théâtre du Lycée cantonal de Porrentruy et la filière Sports-Arts-Etudes Théâtre. Environ 120 étudiants monteront sur les planches. Parmi eux, Ouweis de la structure À Part Entière qui présentera sa création intitulée « On aurait pu ne pas se connaître ». « On a fait le spectacle de A à Z », explique le jeune homme qui se dit confiant mais un peu stressé à l’idée de monter sur scène.
Ouweis : « Pour moi, c’est un challenge. Je n’ai jamais vraiment fait de théâtre dans ma vie ! »
Concernant les pièces retenues, Lydia Besson explique que chaque animateur, enseignant, choisit selon ses envies ce qui va être joué. La responsable du secteur des actions culturelles précise par exemple qu’avec À Part Entière, ces spectacles-là sont toujours des créations par les élèves pour rester cohérent avec l’état d’esprit de la structure qui vise à se connaître soi-même et à développer des connaissances de soi. Elle ajoute que l’objectif principal du festival est de favoriser les échanges. Sans pour autant passer à côté de l’aspect « défi » : « C’est du stress que je trouve positif et ce sont des expériences qui peuvent être parfois fondatrices et importantes dans leur parcours d’étudiants », relève Lydia Besson.
Lydia Besson : « Le principal, c’est de favoriser la mise en lumière de cette exception pédagogique jurassienne avec tous ces jeunes talentueux et passionnés. »
Toutes les informations du Festival étudiant du Théâtre du Jura sont à retrouver ici. /ech