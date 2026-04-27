Le cimetière échauffe le Conseil de ville de Moutier

L’avenir du cimetière de Moutier crée des remous au Conseil de ville. Réuni lundi soir, le législatif a accepté le nouveau règlement de l’infrastructure, mais il a décidé de renvoyer au Conseil municipal celui sur les émoluments. Des différences entre les chiffres transmis aux élus en amont de la soirée et ceux présentés lors de la séance sont notamment en cause. Des considérations politiques ont également pesé dans la balance.

Actuellement, le cimetière est géré par un syndicat qui regroupe la ville de Moutier et les communes voisines de Belprahon, Perrefitte et Roches. Mais ces dernières ont renoncé à participer à un nouveau syndicat conforme à la législation jurassienne. Pour compenser les 15'000 francs que paient ces villages, le Conseil municipal a proposé au Conseil de ville d’augmenter les frais d’inhumation des défunts qui résident dans les communes en question et de mettre 5'000 francs supplémentaires pour atténuer la hausse de ces émoluments. Ce qui n’a pas plu au conseiller de ville Daniel Heizmann. « C’est sciemment que ces communes n’ont plus voulu faire partie de ce syndicat. Elles doivent en assumer les conséquences. Ce n’est pas logique qu’on vienne dire maintenant que la ville doit payer plus », a souligné le socialiste.

Le dossier a donc été retourné sur la table du Conseil municipal qui devra revenir avec une nouvelle proposition lors d’une prochaine séance. /alr