Après 20 ans, Saveurs de saisons cherche un nouveau souffle

L’association réunit des producteurs bio de la région. Avec une trentaine de paniers de produits ...
Après 20 ans, Saveurs de saisons cherche un nouveau souffle

L’association réunit des producteurs bio de la région. Avec une trentaine de paniers de produits livrés chaque mois, ses responsables sont convaincus du potentiel de développement.

Le président de Saveurs de saison, Brice Prudat, présente un des paniers en préparation pour la livraison de ce mardi. Le président de Saveurs de saison, Brice Prudat, présente un des paniers en préparation pour la livraison de ce mardi.

Saveurs de saisons fête ses 20 ans. Légumes, viande, pâtes, fromage, tofu, œufs, sucre ou encore bière… Une large gamme de produits sont proposés à la vente. L’association livre chaque mois à domicile une trentaine de paniers de produits fournis par quatorze producteurs biologiques et locaux. Ceux-ci octroient 15% du prix de vente à Saveurs de saisons pour la gestion et la livraison alors que le panier moyen est d’une centaine de francs.

En 2006, seuls deux paniers par an étaient disponibles. La formule a changé en 2012 avec la commande en ligne et des livraisons mensuelles. La période Covid a fait décoller les ventes avant que l’engouement ne retombe avec la réouverture des magasins sans restriction. « Il y a un énorme potentiel de développement avec le commerce en ligne qui augmente. Le bio et le local ont un bel avenir auprès du consommateur », avance Brice Prudat, président de Saveurs de saisons. Lui-même producteur en Ajoie, il estime qu’il y a mieux à faire notamment au niveau de la communication. Pour marquer le coup à l’occasion de ses 20 ans, l’association s’offre de nouvelles vitrines avec une présence au marché de Delémont du 9 mai, un nouveau site internet et un nouveau logo. /rce

Brice Prudat : « On reste des producteurs qui aiment travailler la terre. »

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