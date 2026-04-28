L’Undersound fera vibrer Undervelier pendant deux jours

L’Undersound Festival s’apprête à faire vibrer le village jurassien d’Undervelier les 5 et 6 juin 2026. L’évènement revient pour une 11e édition centrée sur la musique et la convivialité, indique l’association Undersound dans un communiqué transmis ce mardi.

Pendant deux soirées, neuf concerts sont annoncés avec une programmation mêlant artistes régionaux, suisses et français. Les styles iront de l’électro expérimentale au reggae, en passant par le rap, le hard rock stoner et la chanson française engagée. À l’affiche, figurent notamment les artistes Viande, Le Zinc, The Fighting Roots, Clitorage ou encore DJ Hassan.

Porté par une cinquantaine de bénévoles et une vingtaine de partenaires régionaux, le festival « s’est imposé au fil des années comme un rendez-vous culturel incontournable de Haute-Sorne », soulignent ses organisateurs, qui attendent environ 300 festivaliers par soirée.

Il conserve son principe de prix libre, afin de permettre à chacun de participer selon ses moyens. Bar, pizzas au feu de bois, crêpes, artisanat, camping, parking gratuit et navettes Noctambus complètent l’offre, avec un accès prévu pour les personnes à mobilité réduite. Pour plus de détails sur l’évènement, rendez-vous sur les réseaux sociaux du festival. /comm-mlm