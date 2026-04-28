Tous les sens en éveil à la ferme pour les écoliers

La traditionnelle journée des écoliers à la ferme se déroule ce mardi dans une exploitation ...
Tous les sens en éveil à la ferme pour les écoliers

La traditionnelle journée des écoliers à la ferme se déroule mardi dans une exploitation à Courcelon. Environ 370 élèves peuvent découvrir les différentes facettes de l’agriculture.

Les élèves ont pu découvrir le monde agricole lors de la traditionnelle journée à la ferme. (Photo : Association des Paysannes Jurassiennes) Les élèves ont pu découvrir le monde agricole lors de la traditionnelle journée à la ferme. (Photo : Association des Paysannes Jurassiennes)

Les élèves pourront voir, écouter, sentir, toucher et goûter, non pas à l’école mais dans le monde agricole. Organisée par l’Association des Paysannes Jurassiennes et en partenariat avec AgriJura, la traditionnelle journée des écoliers à la ferme se déroule ce mardi dans une exploitation à Courcelon. Quelque 370 élèves des classes de la 3H à la 6H de la vallée de Delémont participent à différents ateliers qui illustrent la diversité de l’agriculture jurassienne, le tout sous le thème « Les 5 sens en éveil à la ferme ». Au programme figurent notamment la fabrication de pain et de beurre, la découverte de la culture des pommes de terre et l’occasion d’avoir un contact privilégié avec les chèvres et les chevaux. « Au-delà de l’aspect ludique, cette journée vise à faire prendre conscience aux enfants des enjeux environnementaux et de la provenance de leur nourriture », souligne le communiqué. Écoliers, enseignants et bénévoles de l’association partageront un repas composé exclusivement de produits locaux. /comm-ech

Les élèves ont notamment pu confectionner des petits pains et les parsemer de graines. (Photo : Association des Paysannes Jurassienne) Les élèves ont notamment pu confectionner des petits pains et les parsemer de graines. (Photo : Association des Paysannes Jurassienne)


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