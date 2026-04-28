Une bourse et une résidence artistique mises au concours par la FARB

La Fondation Anne et Robert Bloch continue de soutenir les artistes de la région. Elle a mis au concours ce mardi sa bourse 2026, d’un montant maximal de 20'000 francs. L’appel à candidatures s’adresse à tous les artistes âgés de 35 ans au maximum, titulaires d’un CFC ou d’une formation équivalente dans les domaines culturels. Tous les Jurassiens ou artistes résidant dans le canton depuis plus de trois mois et intéressés peuvent déposer leur dossier jusqu’au 7 août 2026.

Un prix est également mis en jeu avec comme récompense un séjour de trois à quatre mois dans la résidence « La Sarrazine », qui se trouve dans le Lubéron en France. Des moyens financiers « appropriés » accompagnent ce prix, selon le communiqué transmis ce mardi. La mise au concours s’adresse aux personnes d’origine suisse qui s’expriment dans les domaines de la création artistique et de la mise en valeur du patrimoine suisse.

Retrouvez toutes les informations nécessaires ici. /comm-rle