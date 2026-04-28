Une motion pour un nouveau complexe sportif à Moutier

Moutier doit être dotée d’un nouveau complexe sportif avec des infrastructures modernes pour le football. Une motion demandant une étude de faisabilité et un rapport complet au Conseil municipal a été présentée lundi soir au Conseil de ville. Le texte est porté par Christophe Nicoulin (Le Centre). L’élu prévôtois estime que des améliorations sont indispensables pour répondre aux besoins croissants du club de la ville.

Christophe Nicoulin a expliqué que les installations actuelles de Chalière sont devenues vétustes, insalubres, énergivores et inadaptées. Il a notamment évoqué la buvette ou encore les vestiaires qui ne répondent plus aux normes de base en matière d’hygiène et de sécurité. Selon l’élu du Centre, cette situation pèse sur le moral des bénévoles et des utilisateurs réguliers. Elle entraine aussi des coûts d’entretien disproportionnés.

La motion demande ainsi l’aménagement d’un complexe sportif incluant des infrastructures footballistiques modernes. Il s’agit d’une nécessité urgente d’après Christophe Nicoulin qui parle notamment de nouveaux vestiaires adaptés ou encore d’un terrain principal aux normes de l’Association suisse de football. Le conseiller de ville a indiqué que le complexe sportif devrait également être destiné à d’autres sports et associations locales. Il permettrait aussi d’éviter un éclatement géographique des installations.

Cette motion sera votée lors d’une prochaine séance du Conseil de ville. /alr