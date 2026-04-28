Véritable engouement pour Silver Dust au Brésil

Suite au concert à Sao Paulo, Silver Dust a reçu une invitation de la radio Kiss FM pour jouer en direct le mercredi 29 avril. « Ça va nous faire une promotion gigantesque ! », se réjouit Lord Campbell. En se promenant dans le festival, il a été surpris de la notoriété du groupe. Il explique que des festivaliers voulaient faire des photos ou encore signer des guitares. Il évoque le gros travail de promotion de l’agence Dharma Music. « Je pense que le groupe a un gros potentiel pour se développer ici. Ce n’est pas de la prétention : on le voit tout de suite quand on est sur scène lorsque ça marche ou pas » ajoute-t-il. Le succès se lit aussi dans la presse brésilienne qui classe le groupe dans une nouvelle ère du métal.