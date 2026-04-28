Véritable engouement pour Silver Dust au Brésil

Le groupe de métal s’est produit dimanche au Bangers Open Air Festival à Sao Paulo. Un événement ...
Véritable engouement pour Silver Dust au Brésil

Le groupe de métal s’est produit dimanche au Bangers Open Air Festival à Sao Paulo. Un événement qui a offert des opportunités et une belle visibilité à la formation jurassienne.

Silver Dust s’est produit au Bangers Open Air Festival au Brésil, à Sao Paulo. (Photo : Stéphane Harnisch) Silver Dust s’est produit au Bangers Open Air Festival au Brésil, à Sao Paulo. (Photo : Stéphane Harnisch)

Silver Dust a su conquérir les fans de métal au Brésil. Le groupe jurassien est actuellement à Sao Paulo. Il s’est tout d'abord produit le 22 avril à la salle Manifesto qui mettait en avant les groupes coup de cœur avant le moment tant attendu : le Bangers Open Air Festival, le plus grand festival de métal d’Amérique du Sud. Silver Dust y a donné dimanche un concert d’une heure dans un immense auditorium devant des milliers de festivaliers, environ 2'000, estime Kiki Crétin, alias Lord Campbell. « L’album qu’on a présenté, Symphony of Chaos, plait énormément et il a fait un carton ! », explique le musicien qui pense que le groupe a une grande carte à jouer au Brésil.

Lord Campbell : « C’était absolument incroyable ! On a eu un accueil vraiment fantastique. »

Ecouter le son

Suite au concert à Sao Paulo, Silver Dust a reçu une invitation de la radio Kiss FM pour jouer en direct le mercredi 29 avril. « Ça va nous faire une promotion gigantesque ! », se réjouit Lord Campbell. En se promenant dans le festival, il a été surpris de la notoriété du groupe. Il explique que des festivaliers voulaient faire des photos ou encore signer des guitares. Il évoque le gros travail de promotion de l’agence Dharma Music. « Je pense que le groupe a un gros potentiel pour se développer ici. Ce n’est pas de la prétention : on le voit tout de suite quand on est sur scène lorsque ça marche ou pas » ajoute-t-il. Le succès se lit aussi dans la presse brésilienne qui classe le groupe dans une nouvelle ère du métal.

« Une demande est faite pour un nouvel album avec un gros label. Il va falloir que j’écrive rapidement ! »

Ecouter le son

Silver Dust reviendra certainement au Brésil lors d’une tournée en Amérique du Sud en 2027. De plus, la première partie de la tournée européenne 2027 du groupe sera annoncée prochainement, a confié Kiki Crétin. Elle comptera 20 dates dans 11 pays. « L'Asie et les USA sont aussi dans les points futurs du groupe mais tourner à l'étranger demande de grosses ressources » conclut Lord Campbell. /ech

Lord Campbell et le groupe Silver Dust ont été invités à se produire en direct au Brésil par la radio Kiss FM. (Photo : Stéphane Harnisch) Lord Campbell et le groupe Silver Dust ont été invités à se produire en direct au Brésil par la radio Kiss FM. (Photo : Stéphane Harnisch)


 

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