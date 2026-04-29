Delémont recherche une association pour organiser le 1er août de la ville

La municipalité du chef-lieu jurassien veut confier l’organisation de la manifestation de la fête nationale suisse à une association ou une organisation locale. Un appel à la candidature a été lancé mercredi matin par la ville de Delémont. Les festivités se tiendront au parc urbain de Delémont de 16h à 01h30. Le budget alloué par la municipalité est de 10'000 francs. avec un pack de matériel mis à disposition gratuitement (tables, barrières, bancs et petites tentes). Les futurs organisateurs seront notamment en charge de la planification, de la communication, de la logistique, de la sécurité et du bon déroulement de l'événement. Le communiqué de presse de la ville de Delémont ajoute que les éventuels bénéfices issus de la manifestation seront conservés par l’organisateur.

Les personnes ou entités intéressées par le projet peuvent prendre contact jusqu’au 13 mai par courriel à cse@delemont.ch ou par téléphone au 032 421 91 50. /comm-nje