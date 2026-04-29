Des objets témoignent du lien entre paysans et bétail au Musée rural jurassien

L’établissement des Genevez a présenté mardi sa nouvelle exposition temporaire qui dévoile quelque 150 pièces utilisées par les agriculteurs de la région jusque dans les années 70 pour s’occuper des animaux.
La vie à la ferme racontée par une ribambelle d’objets. Le Musée rural jurassien aux Genevez a présenté mardi sa nouvelle exposition temporaire à voir chaque dimanche ou sur réservation du 3 mai au 25 octobre. Intitulée « C’est tout bête… », cette mise en lumière concerne les outils employés autrefois dans les exploitations agricoles de la région pour diriger, contenir ou soigner le bétail. L’exposition prend place dans l’écurie principale du bâtiment et regroupe environ 150 pièces utilisées, pour la plupart, jusque dans les années 70. Il y a, par exemple, des caisses de transport pour les cochons, des cloches, des guides-cornes pour corriger la pousse des cornes des vaches, mais aussi des sondes, des thermomètres et autres lancettes de prélèvement de sang. Les éléments sont majoritairement issus de la collection du musée, alors que certains proviennent de prêts privés.
L’exposition permet de constater une évolution du lien entre l’agriculteur et ses bêtes. « Il y a 50 ans, les fermes étaient beaucoup plus petites que celles d’aujourd’hui (…) et le rapport entre le paysan et ses animaux, individuellement, était beaucoup plus fort », souligne le commissaire d’exposition. Selon Clément Saucy, le joug, qui permettait aux bovins de tirer de grandes charges, exemplifie bien ces relations de l’époque.
Clément Saucy : « Le rapport entre le paysan et ses animaux était beaucoup plus fort que maintenant. »
D’autres objets ont, en revanche, un aspect bien plus agressif. C’est le cas d’une têtière ornée de pics en métal qui empêchait les veaux de téter la mauvaise génisse. Clément Saucy estime que son utilisation « est difficilement envisageable » de nos jours mais, à l’époque, c’était un moyen assez radical pour protéger les bovins car « une vache qui a la tétine fichue devient un animal de boucherie et n’est plus un animal d’élevage », souligne celui qui a été vétérinaire cantonal de 1999 à 2010 et qui a notamment puisé dans ses anciens outils de travail pour étoffer la partie médicale de l’exposition.
Au-delà de l’exposition temporaire, la saison du Musée rural jurassien sera rythmée par divers événements comme la Nuit des musées le 9 mai, la traditionnelle Fête du Musée le 23 juin, ou encore des collaborations avec les conteurs de l’association franc-montagnarde Arôme Rouge les 22 août, 26 septembre et 31 octobre. /nmy