Des objets témoignent du lien entre paysans et bétail au Musée rural jurassien

La vie à la ferme racontée par une ribambelle d’objets. Le Musée rural jurassien aux Genevez a présenté mardi sa nouvelle exposition temporaire à voir chaque dimanche ou sur réservation du 3 mai au 25 octobre. Intitulée « C’est tout bête… », cette mise en lumière concerne les outils employés autrefois dans les exploitations agricoles de la région pour diriger, contenir ou soigner le bétail. L’exposition prend place dans l’écurie principale du bâtiment et regroupe environ 150 pièces utilisées, pour la plupart, jusque dans les années 70. Il y a, par exemple, des caisses de transport pour les cochons, des cloches, des guides-cornes pour corriger la pousse des cornes des vaches, mais aussi des sondes, des thermomètres et autres lancettes de prélèvement de sang. Les éléments sont majoritairement issus de la collection du musée, alors que certains proviennent de prêts privés.