Le Jura planchera sur l’impôt à la source

« C’est la problématique du surendettement qui a fait pencher la balance lors du vote. Parce qu’on n’a pas, aujourd’hui, de vraie solution pour lutter contre ce phénomène qui empire en Suisse », analyse Gauthier Corbat. L’acceptation du texte va donc mener à une étude qui devra, entre autres, montrer si un système de prélèvement à la source alourdit ou non la charge administrative. À la tribune, le Gouvernement par la voix de Rosalie Beuret Siess n’avait guère de doute. « Ce ne serait possible que pour les salariés travaillant dans le canton, mais par exemple pas pour les agriculteurs ni les pendulaires. La portée réelle serait limitée et cela viendrait s’inscrire dans une architecture fiscale déjà complexe avec de l’impôt fédéral direct qui ne serait pas concerné, d’autres types d’impôt qui nécessiterait quand même de remplir une déclaration fiscale, probablement des acomptes cantonaux », a défendu la ministre des Finances, sans succès.