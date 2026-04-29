Le Parc du Doubs lance son nouveau projet «Nature au village»

Dans le cadre de ce projet, une exposition itinérante prendra place dès ce vendredi à 17h45 au nord de la gare de La Ferrière, sur le rougequeue à front blanc. Elle a été créée par un groupe actif au Locle et à la Chaux de Fonds. Le grand public pourra se familiariser de manière ludique avec cet oiseau figurant sur la liste rouge des animaux potentiellement menacés. L’exposition se tiendra jusqu’au 20 juillet pour se déplacer ensuite aux Breuleux./rik