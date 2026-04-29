Le Parc du Doubs lance son nouveau projet «Nature au village»

Des conseils seront proposés aux habitants du parc du Doubs pour mettre en place certaines ...
Le Parc du Doubs lance son nouveau projet «Nature au village»

Des conseils seront proposés aux habitants du parc du Doubs pour mettre en place certaines mesures pour favoriser la biodiversité autour de chez eux. Une exposition en plein air est également prévue sur le rougequeue à front blanc à La Ferrière.

Dans le cadre de ce projet, une exposition itinérante prendra place dès ce vendredi à 17h45 au nord de la gare de La Ferrière, sur le rougequeue à front blanc. (Photo : ldd) Dans le cadre de ce projet, une exposition itinérante prendra place dès ce vendredi à 17h45 au nord de la gare de La Ferrière, sur le rougequeue à front blanc. (Photo : ldd)

Le nouveau projet du Parc du Doubs intitulé « Nature au village » s’oriente vers la conservation de la biodiversité mais aussi sur le fait d’éduquer. L’objectif est de favoriser la croissance de la nature en milieu bâti à travers plusieurs actions : notamment celle de proposer des conseils aux habitants du Parc du Doubs pour mettre en place certaines mesures pour favoriser la biodiversité autour de chez eux. Selon les types d’aménagements, le parc prendra en charge la totalité des projets, par exemple s’il s’agit de prairies fleuries.

Carine Heiniger, cheffe de projet : « Les habitants pourront nous contacter pour qu’on aille les conseiller chez eux.»

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Dans le cadre de ce projet, une exposition itinérante prendra place dès ce vendredi à 17h45 au nord de la gare de La Ferrière, sur le rougequeue à front blanc. Elle a été créée par un groupe actif au Locle et à la Chaux de Fonds. Le grand public pourra se familiariser de manière ludique avec cet oiseau figurant sur la liste rouge des animaux potentiellement menacés. L’exposition se tiendra jusqu’au 20 juillet pour se déplacer ensuite aux Breuleux./rik


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