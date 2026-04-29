Tartare de miettes s’installe au Creux-des-Biches

Le festival Tartare de miettes officialise son retour. La manifestation franc-montagnarde pose ses valises sur un nouveau site. Le camping du Creux-des-Biches accueillera cette 7e édition du 20 au 22 août.

L’an dernier, le festival n’avait pas pu voir le jour en raison de l’impossibilité de s’installer sur l’ancien emplacement au Cerneux-Godat. Il aura fallu prospecter longuement pour trouver un lieu capable de répondre aux besoins de la mise sur pied d’un tel événement. Jérôme Gogniat, programmateur du festival, revient sur la difficulté de l’exercice : « On a pris du temps pour trouver l’endroit idéal. Il y a différents critères à prendre en compte comme la possibilité de se brancher à l’électricité, si possible des toilettes, la facilité d’accès au lieu et puis un site qui soit joli. »





A deux pas de la gare

L’un des grands avantages du nouvel emplacement, c’est la proximité avec les transports publics. Jérôme Gogniat le confirme, « avoir la gare juste à côté, ça permet d’amener le public presque directement sur le site. On est aussi en train de regarder pour augmenter les bus de nuit. »





Le décor change, la philosophie reste

Le festival veut rester fidèle à l’ambiance qui le caractérise, notamment avec le maintien du système de prix libre pour les entrées et les consommations. Jérôme Gogniat décrit le festival comme étant « à la fois familial et festif ». Au niveau du style de musique, c’est un « festival découverte, avec un gros travail de recherche en termes de groupes émergents » renchérit Jérôme Gogniat. La programmation complète sera dévoilée d’ici la fin du mois de mai. Pour nous faire patienter, le festival a déjà confirmé la venue du groupe de rock alternatif Puts Marie qui sera présent lors de la soirée d’ouverture, le jeudi 20 août. /nje