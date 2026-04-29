Un couple de cigognes tient tête aux CFF

Les deux oiseaux ont construit leur nid sur un poteau de la ligne ferroviaire à Porrentruy ...
Un couple de cigognes tient tête aux CFF

Les deux oiseaux ont construit leur nid sur un poteau de la ligne ferroviaire à Porrentruy. Les CFF l’ont déjà détruit à trois reprises mais les oiseaux continuent de revenir.

Le couple de cigognes s'entête depuis près d'un mois sur ce poteau des CFF. Le couple de cigognes s'entête depuis près d'un mois sur ce poteau des CFF.

Des cigognes livrent un véritable bras de fer en Ajoie contre… les CFF. Un jeune couple de cigognes a décidé de faire son nid au sommet d’un poteau métallique de la ligne de chemins de fer à Porrentruy. Les deux oiseaux s'affairent depuis près d'un mois sur le même poteau. Sur autorisation du garde-faune, les CFF sont déjà intervenus à trois reprises ces dernières semaines pour enlever le nid. Qu’à cela ne tienne : les oiseaux reviennent toujours au même endroit pour reconstruire leur nid douillet. Il existe un risque d’électrocution pour les oiseaux, ainsi que d’un petit court-circuit qui pourrait perturber la ligne, selon le porte-parole des CFF, Jean-Philippe Schmitt. Le président de la Fondation des Marais de Damphreux, Philippe Bassin, explique qu’il s’agit probablement d’un jeune couple de cigognes, encore inexpérimenté, qui a choisi un endroit inadéquat.

Philippe Bassin : « Une fois que les cigognes ont choisi un site, elles s’obstinent. Elles sont têtues ! »

Ecouter le son

Durant la période de reproduction, qui s’étend de mars à mai, les cigognes peuvent continuer de s’obstiner à construire leur logis. Il n’y a toutefois pas de garantie qu’il y ait des petits, indépendamment de la destruction et reconstruction du nid. « Les pontes tardives sont en général infructueuses », détaille Philippe Bassin. Alors que les CFF évoquent un risque d’électrocution pour les cigognes, le président de la Fondation des Marais de Damphreux estime de son côté que le risque est faible.

Leur nid a déjà été détruit à trois reprises par les CFF. Leur nid a déjà été détruit à trois reprises par les CFF.

« Même avec une plateforme juste à côté, les cigognes vont continuer de construire sur ce poteau. »

Ecouter le son

Le porte-parole des CFF nous a indiqué qu’une pièce en métal supplémentaire allait être prochainement installée pour tenter de dissuader le couple de cigognes de nicher sur ce poteau. Philippe Bassin est dubitatif car malgré les arceaux déjà installés, les cigognes sont revenues et ont utilisé la structure pour coincer leurs branches.  /ech


 

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