Un couple de cigognes tient tête aux CFF

Des cigognes livrent un véritable bras de fer en Ajoie contre… les CFF. Un jeune couple de cigognes a décidé de faire son nid au sommet d’un poteau métallique de la ligne de chemins de fer à Porrentruy. Les deux oiseaux s'affairent depuis près d'un mois sur le même poteau. Sur autorisation du garde-faune, les CFF sont déjà intervenus à trois reprises ces dernières semaines pour enlever le nid. Qu’à cela ne tienne : les oiseaux reviennent toujours au même endroit pour reconstruire leur nid douillet. Il existe un risque d’électrocution pour les oiseaux, ainsi que d’un petit court-circuit qui pourrait perturber la ligne, selon le porte-parole des CFF, Jean-Philippe Schmitt. Le président de la Fondation des Marais de Damphreux, Philippe Bassin, explique qu’il s’agit probablement d’un jeune couple de cigognes, encore inexpérimenté, qui a choisi un endroit inadéquat.
Philippe Bassin : « Une fois que les cigognes ont choisi un site, elles s’obstinent. Elles sont têtues ! »
Durant la période de reproduction, qui s’étend de mars à mai, les cigognes peuvent continuer de s’obstiner à construire leur logis. Il n’y a toutefois pas de garantie qu’il y ait des petits, indépendamment de la destruction et reconstruction du nid. « Les pontes tardives sont en général infructueuses », détaille Philippe Bassin. Alors que les CFF évoquent un risque d’électrocution pour les cigognes, le président de la Fondation des Marais de Damphreux estime de son côté que le risque est faible.
« Même avec une plateforme juste à côté, les cigognes vont continuer de construire sur ce poteau. »
Le porte-parole des CFF nous a indiqué qu’une pièce en métal supplémentaire allait être prochainement installée pour tenter de dissuader le couple de cigognes de nicher sur ce poteau. Philippe Bassin est dubitatif car malgré les arceaux déjà installés, les cigognes sont revenues et ont utilisé la structure pour coincer leurs branches. /ech