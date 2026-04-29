Un couple de cigognes tient tête aux CFF

Des cigognes livrent un véritable bras de fer en Ajoie contre… les CFF. Un jeune couple de cigognes a décidé de faire son nid au sommet d’un poteau métallique de la ligne de chemins de fer à Porrentruy. Les deux oiseaux s'affairent depuis près d'un mois sur le même poteau. Sur autorisation du garde-faune, les CFF sont déjà intervenus à trois reprises ces dernières semaines pour enlever le nid. Qu’à cela ne tienne : les oiseaux reviennent toujours au même endroit pour reconstruire leur nid douillet. Il existe un risque d’électrocution pour les oiseaux, ainsi que d’un petit court-circuit qui pourrait perturber la ligne, selon le porte-parole des CFF, Jean-Philippe Schmitt. Le président de la Fondation des Marais de Damphreux, Philippe Bassin, explique qu’il s’agit probablement d’un jeune couple de cigognes, encore inexpérimenté, qui a choisi un endroit inadéquat.