Le secteur de la gare d’Alle poursuit sa mue

La commune publie dans le Journal officiel une mise à l’enquête publique pour réaliser différents ...
Le secteur de la gare d’Alle poursuit sa mue

La commune publie dans le Journal officiel une mise à l’enquête publique pour réaliser différents travaux entre la gare et la mairie.

La place Roland-Béguelin doit changer de visage. La place Roland-Béguelin doit changer de visage.

Les travaux vont se poursuivre dans le secteur de la gare d’Alle. Après la modernisation de la gare menée par les Chemins de fer du Jura, la commune, en partenariat avec les CJ, publie ce jeudi une mise à l’enquête dans le Journal officiel. Le crédit de 889'000 francs a été validé par l’Assemblée communale mi-décembre. Les CJ prennent à leur charge un montant de 345'000 francs. Ces travaux visent à assainir la rue de la place Roland-Béguelin, qui se trouve au nord de la gare. Ce tronçon doit passer en sens unique et en zone de rencontre. Il sera donc possible de monter le long de la mairie pour accéder à la gare puis sortir sur le Coin du Jonc. De l’autre côté des rails, un trottoir doit être aménagé à la rue Ernest-Daucourt. Enfin, des abris et un quai LHand doivent voir le jour pour les usagers des cars postaux. Les Chemins de fer du Jura annoncent aussi la création de huit places de stationnement. Le délai d’opposition court jusqu’au 30 mai. /ncp


 

Actualités suivantes

Le Presstival revient à Bienne les 23 et 24 mai pour sa 2e édition

Le Presstival revient à Bienne les 23 et 24 mai pour sa 2e édition

Région    Actualisé le 30.04.2026 - 15:10

« Chaud Devant » : Marie-Christine Claude

« Chaud Devant » : Marie-Christine Claude

Région    Actualisé le 30.04.2026 - 14:28

Vingt ans de rires pour le Laaf-Théâtre à Courtételle

Vingt ans de rires pour le Laaf-Théâtre à Courtételle

Région    Actualisé le 30.04.2026 - 14:37

Vers un changement du règlement sur les taxis à Delémont

Vers un changement du règlement sur les taxis à Delémont

Région    Actualisé le 30.04.2026 - 14:05

Articles les plus lus

Les prémices de la maturité en quatre ans

Les prémices de la maturité en quatre ans

Région    Actualisé le 30.04.2026 - 12:23

Vers un changement du règlement sur les taxis à Delémont

Vers un changement du règlement sur les taxis à Delémont

Région    Actualisé le 30.04.2026 - 14:05

« Chaud Devant » : Marie-Christine Claude

« Chaud Devant » : Marie-Christine Claude

Région    Actualisé le 30.04.2026 - 14:28

Vingt ans de rires pour le Laaf-Théâtre à Courtételle

Vingt ans de rires pour le Laaf-Théâtre à Courtételle

Région    Actualisé le 30.04.2026 - 14:37

Le Jura rappelle les règles dans la nature

Le Jura rappelle les règles dans la nature

Région    Actualisé le 30.04.2026 - 11:30

Les prémices de la maturité en quatre ans

Les prémices de la maturité en quatre ans

Région    Actualisé le 30.04.2026 - 12:23

Vers un changement du règlement sur les taxis à Delémont

Vers un changement du règlement sur les taxis à Delémont

Région    Actualisé le 30.04.2026 - 14:05

Vingt ans de rires pour le Laaf-Théâtre à Courtételle

Vingt ans de rires pour le Laaf-Théâtre à Courtételle

Région    Actualisé le 30.04.2026 - 14:37

L’initiative « 1% pour le sport » formellement valable

L’initiative « 1% pour le sport » formellement valable

Région    Actualisé le 30.04.2026 - 10:58

Le Jura rappelle les règles dans la nature

Le Jura rappelle les règles dans la nature

Région    Actualisé le 30.04.2026 - 11:30

Les prémices de la maturité en quatre ans

Les prémices de la maturité en quatre ans

Région    Actualisé le 30.04.2026 - 12:23

Première historique : le canton de Berne à l’honneur au Marché-Concours

Première historique : le canton de Berne à l’honneur au Marché-Concours

Région    Actualisé le 30.04.2026 - 15:13