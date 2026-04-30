Le secteur de la gare d’Alle poursuit sa mue

Les travaux vont se poursuivre dans le secteur de la gare d’Alle. Après la modernisation de la gare menée par les Chemins de fer du Jura, la commune, en partenariat avec les CJ, publie ce jeudi une mise à l’enquête dans le Journal officiel. Le crédit de 889'000 francs a été validé par l’Assemblée communale mi-décembre. Les CJ prennent à leur charge un montant de 345'000 francs. Ces travaux visent à assainir la rue de la place Roland-Béguelin, qui se trouve au nord de la gare. Ce tronçon doit passer en sens unique et en zone de rencontre. Il sera donc possible de monter le long de la mairie pour accéder à la gare puis sortir sur le Coin du Jonc. De l’autre côté des rails, un trottoir doit être aménagé à la rue Ernest-Daucourt. Enfin, des abris et un quai LHand doivent voir le jour pour les usagers des cars postaux. Les Chemins de fer du Jura annoncent aussi la création de huit places de stationnement. Le délai d’opposition court jusqu’au 30 mai. /ncp