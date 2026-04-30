Les opposants à la géothermie veulent des précisions du Gouvernement

La demande de l’association Citoyens Responsables Jura qui a écrit à l'Exécutif porte une ...
Les opposants à la géothermie veulent des précisions du Gouvernement

La demande de l’association Citoyens Responsables Jura qui a écrit à l'Exécutif porte une rencontre avec les autorités en vue d’obtenir des éclaircissements sur trois points.

Le chantier du site de géothermie profonde à Glovelier suscite une opposition de longue date. (Photo  d'archives) Le chantier du site de géothermie profonde à Glovelier suscite une opposition de longue date. (Photo  d'archives)

L’association Citoyens Responsables Jura réclame une rencontre avec le Gouvernement jurassien. Le mouvement d’opposition à la géothermie profonde à Haute-Sorne a indiqué mercredi vouloir des clarifications à la suite d’un courrier reçu en mars. Il a donc écrit aux autorités jurassiennes pour avoir des réponses sur trois points : les conséquences financières pour la collectivité en cas d’arrêt du projet, la gestion des ressources en eau et les garanties en cas de défaillance des promoteurs. /rce


 

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