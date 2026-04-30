Le Jura rappelle les règles dans la nature

Alors que la nature est en pleine éclosion printanière, les autorités cantonales rappellent les comportements à adopter pour préserver la faune et la flore locales.

Protection de la faune et la flore sauvages

La période de reproduction des animaux sauvages bat son plein en cette saison. Le dérangement d'un animal à cette période peut lui être fatal, ainsi qu’à sa progéniture. La faune est particulièrement vulnérable aux dérangements causés par les chiens. Les propriétaires doivent être en mesure de maîtriser leur animal en tout temps.

Les plantes sont aussi en pleine floraison. Il est interdit de cueillir les fleurs protégées, comme les orchidées. Certaines fleurs partiellement protégées (jonquilles, trolles) peuvent être cueillies sans être arrachées.

Protection des sites naturels

Les réserves naturelles, comme la Vallée du Doubs et l’étang de La Gruère, sont très fréquentées. L’Office de l’environnement rappelle que les activités de loisirs et de sport doivent y être pratiquées dans le respect de la nature. Ainsi, dans l’ensemble des réserves naturelles, il est interdit de passer la nuit en dehors des sites de camping officiels. Le bivouac au bord du Doubs est donc interdit. La tranquillité des lieux ne doit pas être perturbée, par exemple par l’utilisation bruyante d’appareils sonores ou l’utilisation de feux dans les tourbières.

Sur le Doubs, la navigation est autorisée uniquement aux canoës et kayaks selon les dispositions légales en vigueur. Le site internet de l’Office de l’environnement fournit toutes les informations utiles.

Le respect de ces règles comportementales est primordial pour la préservation de la biodiversité et la cohabitation entre les différents usagers. Les autorités cantonales effectueront des contrôles réguliers dans les milieux naturels tout au long de la belle saison. /comm-aca