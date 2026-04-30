Une séance fleuve autour du projet de géothermie profonde à Haute-Sorne

La commission de suivi et d’information du projet de géothermie profonde à Haute-Sorne (CSI) a tenu une 3e séance publique ce mercredi à Bassecourt. Une centaine de personnes ont assisté à la séance qui a vu plusieurs experts indépendants partager leurs connaissances sur certains thèmes jugés préoccupants par la CSI pour une partie de la population, mais aussi répondre aux nombreuses questions de l’assemblée. La séance d’information a duré plus de 3h, en présence du ministre de l’Environnement Jean-Paul Lachat, venu à titre privé.

En ouverture, le directeur de Geo-Energie Jura, Olivier Zingg, est venu faire un état des lieux de l’avancement du projet et des étapes à venir. En ce moment, les principaux rapports détaillant les résultats de la phase d’exploration ont été remis au Gouvernement jurassien ainsi qu’au groupe d’experts indépendants (GEI). Geo-Energie Jura doit désormais répondre aux demandes et questions des experts. Les autorités jurassiennes devront ensuite valider ou non la poursuite du projet. En cas de réponse positive, la planification des prochaines étapes pourra démarrer. En cas de validation, le 2e forage pourrait démarrer au plus tôt au 1er trimestre 2027 et s’étendre jusqu’en 2028. Si la 3e phase est validée, elle verrait la construction de la centrale géothermique entre 2028 et 2029. Un dossier de demande de concession de prélèvement d’eau dans le Tabeillon a également été soumis au Canton pour un examen préalable.





Des craintes exprimées, parfois vivement

La suite de la séance a permis à plusieurs experts indépendants d’informer le public sur trois thèmes majeurs : les failles souterraines, le risque sismique et les critères d’acceptabilité des risques. Des exposés techniques, mais qui se voulaient pédagogiques et qui ont surtout permis au public de poser ses questions, qui ont été relativement nombreuses et qui portaient notamment sur les risques sismiques et financiers liés au projet. Le Dr Pierre-Yves Jeannin, directeur de l’institut suisse de spéléologie et de karstologie, a notamment été questionné sur les risques de sismicité induite du forage et s'il accepterait de vivre à proximité du chantier. « Ce n’est pas le forage qui est dangereux pour la sismicité, a expliqué l’expert, c’est le passage dans certaines roches, la stimulation qui l’est », a-t-il ajouté tout en se voulant rassurant : « Je ne suis pas un grand fan des projets géothermiques pour diverses raisons, mais pas pour les dangers sismiques. Plutôt pour des raisons énergétiques. Dans ce cas précis, je n’ai pas de soucis. » D'autres se sont agaçés de ne pas obtenir de réponse suffisament claire à leurs questions, concernant les risques de séisme, ou sur les éventuelles compensations financières. Pour manifester leur mécontentement, plusieurs personnes ont d'ailleurs quitté la salle avant la fin de la séance.