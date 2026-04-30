Vingt ans de rires pour le Laaf-Théâtre à Courtételle

Le Laaf-Théâtre de Courtételle est né il y a vingt ans sous l’impulsion de l’humoriste Ropiane. Son idée était de créer un petit lieu, un café-théâtre comme on en trouve à Paris. L’endroit est devenu un incontournable, et en deux décennies a invité environ 150 spectacles d’humour avec des artistes venant de toute la francophonie.

Afin de célébrer ce vingtième anniversaire, Ropiane organise un spectacle plein d’humour, « Les 4 sans Voix », avec Yann Lambiel et trois autres imitateurs venant de France, de Belgique et du Canada. En attendant ce grand rendez-vous pour le mois de septembre, Ropiane nous livre son sentiment en pensant à 20 ans de Laaf-Théâtre…