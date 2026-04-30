Vingt ans de rires pour le Laaf-Théâtre à Courtételle

L’idée d’un petit café-théâtre comme à Paris est née dans l’esprit de l’humoriste Ropiane il ...
Vingt ans de rires pour le Laaf-Théâtre à Courtételle

L’idée d’un petit café-théâtre comme à Paris est née dans l’esprit de l’humoriste Ropiane il y a 20 ans. En deux décennies, le Laaf-Théâtre a Courtételle à accueilli 150 spectacles d’humour.

Ropiane lors d’une présentation de spectacle sur la scène du Laaf-Théâtre à Courtételle. (Photo: archives). Ropiane lors d’une présentation de spectacle sur la scène du Laaf-Théâtre à Courtételle. (Photo: archives).

Le Laaf-Théâtre de Courtételle est né il y a vingt ans sous l’impulsion de l’humoriste Ropiane. Son idée était de créer un petit lieu, un café-théâtre comme on en trouve à Paris. L’endroit est devenu un incontournable, et en deux décennies a invité environ 150 spectacles d’humour avec des artistes venant de toute la francophonie.

Afin de célébrer ce vingtième anniversaire, Ropiane organise un spectacle plein d’humour, « Les 4 sans Voix », avec Yann Lambiel et trois autres imitateurs venant de France, de Belgique et du Canada. En attendant ce grand rendez-vous pour le mois de septembre, Ropiane nous livre son sentiment en pensant à 20 ans de Laaf-Théâtre…

Ropiane : « Le Laaf-Théâtre est né sur un coup de fou ! Puis la famille et les amis se sont investi (se sont investis) dans cette aventure ! »

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Le spectacle « Les 4 sans Voix » à découvrir le 19 septembre pour marquer le vingtième anniversaire du Laaf-Théâtre à Courtételle… Il reste encore des places. /jmp


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