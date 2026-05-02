C’est la FFFFFiesta à la Case à Chocs

Au programme de la soirée : seize concerts et DJ sets sont organisées dans toutes les salles de la Case à Chocs. Lorsque l’on prend son billet, les artistes qui se produiront ne sont pas connus. « Notre programmation est fantôme. Les participants nous font confiance sur ce point », précise encore Quentin Arnoux. Pour cette deuxième édition, d’autres petits festivals se sont également joints au cinq de base. « Il y a le festival Ersatz à St-Blaise qui entre dans la danse, le festival Tarte Aux Noix qui se déroule dans les Franches-Montagnes et puis également le festival Agora du côté du Jura Bernois », se réjouit le président du P’tit du Gros. Finalement, au vu du succès que rencontre cet évènement, les organisateurs envisagent de le rendre annuel, mais aussi d’inviter encore d’autres festivals à participer. « Pourquoi pas offrir le FFFFF chaque année à la population de la région », termine Quentin Arnoux. /crb