Le franches-montagnes sur le devant de la scène à la BEA

La race indigène bénéficie ce samedi d’une journée en son honneur à la plus grande foire de Suisse. Les jeunes éleveurs du Syndicat chevalin des Franches-Montagnes participent au show pour la première fois.
C’est une vitrine incontournable pour le cheval franches-montagnes. La race de la région est présente comme chaque année à la BEA, la plus grande foire de Suisse, qui se déroule depuis le 24 avril et jusqu’à dimanche à Berne. La Fédération suisse du franches-montagnes est à l’honneur ce samedi avec notamment un grand show dans la prestigieuse arène de la BEA. Les jeunes éleveurs du Syndicat chevalin des Franches-Montagnes y participent pour la première fois. « Pour nous, une telle présence permet de mettre en lumière le syndicat auquel on fait partie, mais aussi de montrer les chevaux et ce que nous sommes capables de faire », explique Emma Jeanbourquin, l’une de ses membres.
Emma Jeanbourquin : « Il ne faut pas faire d’erreurs. On veut rendre fier le syndicat dont on fait partie. »
Six cavalières présenteront un quadrille lors du show prévu samedi après-midi, avec du trot et du galop, le tout rythmé par de la musique. « Il y a clairement une pression, surtout que nous avons principalement de jeunes chevaux. Cinq ont entre trois et cinq ans. Avec le monde et la musique, ce sera stressant pour les chevaux, mais aussi les cavalières », souligne Emma Jeanbourquin.
La Franc-Montagnarde estime également qu’il est indispensable d’être présent à un tel événement au regard de l’actualité en lien avec la race et notamment la baisse des subventions décidées par la Confédération. /alr