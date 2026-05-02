Le franches-montagnes sur le devant de la scène à la BEA

Six cavalières présenteront un quadrille lors du show prévu samedi après-midi, avec du trot et du galop, le tout rythmé par de la musique. « Il y a clairement une pression, surtout que nous avons principalement de jeunes chevaux. Cinq ont entre trois et cinq ans. Avec le monde et la musique, ce sera stressant pour les chevaux, mais aussi les cavalières », souligne Emma Jeanbourquin.

La Franc-Montagnarde estime également qu’il est indispensable d’être présent à un tel événement au regard de l’actualité en lien avec la race et notamment la baisse des subventions décidées par la Confédération. /alr