« Le dossier du lundi » : les paysans au cœur du débat sur le Mercosur

Les discussions autour de l’accord de libre-échange avec le Mercosur s’annoncent tendues. La commission de politique extérieure du Conseil national empoigne le dossier ce lundi.

Avec cet accord, 97% des exportations vers le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay bénéficieront d’allégements douaniers. Mais en échange, des quotas d’importation seront introduits pour des produits agricoles. La position des paysans suisses sera donc déterminante. C'est le dossier de notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier. /mvu-aca