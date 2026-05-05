Narcisse : « Comme un enfant aux côtés de Balasko et Robin »

« On sortait du cadre de théâtre classique »

Avec neuf télévisions mobiles en guise d’unique décor, Narcisse a proposé quelque chose de très épuré et graphique. Il conçoit que le public privilégie peut-être des décors plus traditionnels, mais souligne « qu’il y a probablement des gens qui ont nommé ce spectacle justement par le fait qu’il était différent, original et qu’il sortait des clous ».





De nombreux projets pour la suite

Le Vicquois d’origine confie avoir déjà été sollicité par plusieurs metteurs en scène pour créer le même type de décor dans leur spectacle. « Ça m’intéresse, mais j’aimerais faire ça en parallèle de mon activité principale, qui sera toujours de créer mes propres spectacles dans lesquels je joue, j’écris le texte et la musique en plus des technologies que j’utilise pour les décors ». Narcisse a donc bien l’intention de rester un touche-à-tout, tout en profitant des retombées de sa nomination aux Molières. /pch-cqu