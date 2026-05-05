Narcisse : « Comme un enfant aux côtés de Balasko et Robin »

L'artiste jurassien n'a pas remporté de distinction lors de la 37e Nuit des Molières, mais ...
Narcisse : « Comme un enfant aux côtés de Balasko et Robin »

L'artiste jurassien n'a pas remporté de distinction lors de la 37e Nuit des Molières, mais il repart avec de nombreux contacts et des souvenirs inoubliables.

Narcisse est à l'origine des décors de la pièce « La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob ». (Photo : Fabienne Rappeneau) Narcisse est à l'origine des décors de la pièce « La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob ». (Photo : Fabienne Rappeneau)

Pas de Molière pour Narcisse, mais des étoiles plein les yeux. La 37e Nuit des Molières s'est déroulée ce lundi soir à Paris. Dans une salle des Folies Bergères décorée pour l’occasion, Narcisse a pu côtoyer des têtes d’affiches comme Josiane Balasko et Murielle Robin. Nominé pour le prix de la meilleure « création visuelle et sonore » pour ses décors dans la pièce « La Femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob », le Jurassien n’a en revanche pas remporté le précieux prix. « J’étais quand même un peu déçu, ça m’aurait fait très plaisir de ramener la petite statue. » Mais en tant que petit artiste suisse, il évoque un chemin parcouru « déjà incroyable ».


Narcisse : « C'est quand même grandiose, tout le monde était en costume. »

Ecouter le son

« On sortait du cadre de théâtre classique »

Avec neuf télévisions mobiles en guise d’unique décor, Narcisse a proposé quelque chose de très épuré et graphique. Il conçoit que le public privilégie peut-être des décors plus traditionnels, mais souligne « qu’il y a probablement des gens qui ont nommé ce spectacle justement par le fait qu’il était différent, original et qu’il sortait des clous ».


De nombreux projets pour la suite

Le Vicquois d’origine confie avoir déjà été sollicité par plusieurs metteurs en scène pour créer le même type de décor dans leur spectacle. « Ça m’intéresse, mais j’aimerais faire ça en parallèle de mon activité principale, qui sera toujours de créer mes propres spectacles dans lesquels je joue, j’écris le texte et la musique en plus des technologies que j’utilise pour les décors ». Narcisse a donc bien l’intention de rester un touche-à-tout, tout en profitant des retombées de sa nomination aux Molières. /pch-cqu


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