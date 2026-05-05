Ouverture d’ARC LAB : une plateforme pour l’économie locale

Les projets d’économie locale peuvent désormais solliciter un coup de pouce. Arcjurassien.ch lance ARC LAB, un dispositif qui entend « ouvrir les portes aux projets (…) qui créent de la valeur ajoutée pour le territoire et faire émerger des dynamiques de coopération entre acteurs locaux », annonce la structure de coopération politique ce mardi.

ARC LAB se base sur trois formules complémentaires : la création d’espaces d’échange et de partage pour « faire naître de nouvelles idées », des journées d’expertises pour concrétiser un projet et enfin un soutien financier. L’objectif est de proposer un appui « complémentaire aux dispositifs existants » dans l’Arc jurassien.

Les dossiers peuvent être déposés à n’importe quel moment de l’année. Des échéances spécifiques sont toutefois prévues pour leur évaluation. La première séance du jury se penchera sur les projets déposés avant le 12 juin prochain, précise arcjurassien.ch. Pour être éligibles, les projets doivent associer des acteurs d’au moins deux cantons de l'Arc.

Retrouvez toutes les informations (modalités, processus d’évaluation ou critères de sélections) sur le site internet d’ARC LAB. /comm-jad